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МЭА подчеркивает важность поставок газа через Ормузский пролив и из России

МЭА подчеркивает важность поставок газа через Ормузский пролив и из России

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол назвал российские газопроводы в Европу и Ормузский пролив двумя ключевыми артериями мировой энергетики, оказавшимися под серьезным давлением.

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