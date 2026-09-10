Джордж Расселл: «Сейчас Антонелли выступает лучше меня. Он заслуживает лидерство в чемпионате»

Пилот « Мерседеса » высказался о решении команды разделить стратегии на Гран-при Италии. В то время как Расселл проехал гонку с одной сменой комплекта, его напарник Андреа Кими Антонелли , стартовавший 19-м из-за штрафа за замену мотора, получил второй пит-стоп и, соответственно, более свежие шины.