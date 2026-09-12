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FiNE NEWS

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Роспотребнадзор разъяснил правила отпуска бензина в канистры на АЗС

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с отказом автозаправочной станции налить бензин в канистру, отметив, что подобные ограничения могут касаться только самой тары, а не потребителя.

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