Глава «Потребнадзора» Виноградов: ГОСТ мало что поменяет в качестве шаурмы

ГОСТ на шаурму появится и вступит в силу уже в следующем году, заявил в Роскачестве. Этот стандарт организация решила ввести после проверки качества продукции некоторого количества точек по продаже шаурмы.
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