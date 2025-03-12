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Овечкин впервые за 10 матчей отдал голевую передачу в матче НХЛ

Овечкин впервые за 10 матчей отдал голевую передачу в матче НХЛ

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон».В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Вашингтон».

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