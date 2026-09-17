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Бюджет получил профицит в 606 млрд рублей, экономика вырастет на 1%: какие прогнозы дал Путин

Бюджет получил профицит в 606 млрд рублей, экономика вырастет на 1%: какие прогнозы дал Путин

По словам президента, инфляция в России остается контролируемой и постепенно замедляется.Президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, в ходе которого обозначил основные тенденции в экономике и бюджетной сфере.

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