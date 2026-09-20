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«Положение безвыходное»: европейцев всерьёз убеждают, что «русский медведь съест их детей»

«Положение безвыходное»: европейцев всерьёз убеждают, что «русский медведь съест их детей»

Политнавигатор Тезис о том, что Россия нападет на НАТО «невероятно глуп», и трудно поверить в искренность продвигающих его экспертов.

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Игорь Кузнецов

Именно так - "единственный способ убедить парламенты и общественность тратить больше на оборону". А что ещё делать, если себестоимость гражданской продукции не выдерживает конкуренции с той, что приходит из Юго-Восточной Азии. И это при том, что энергоресурсы в Европе подорожали втрое.
Только милитаризация экономики может как-то отсрочить дефолт, но ведь возможно и реальное боестолкновение для утилизации того, что произведут.