Онкологи назвали 4 основные причины развития рака

Антон Барчук вместе с коллегами пришёл к выводу, что курение и ожирение могут способствовать появлению онкологииВ журнале eClinicalMedicine было опубликовано исследование, где одним из авторов выступил кандидат медицинских наук Антон Барчук.
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