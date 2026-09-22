Греф рассчитывает на рекордную прибыль Сбера по итогам года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает на рекордную чистую прибыль по итогам 2026 года и надеется, что сможет выплатить акционерам дивиденды в размере 50% от прибыли.
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