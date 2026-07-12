За что проректор вуза из Челябинска получил медаль Суворова

Первый проректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Алексей Богачев отмечен солдатской наградой - медалью Суворова за смекалку и отвагу, проявленные во время выполнения боевой задачи в зоне СВО.
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