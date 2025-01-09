В Архангельской области действует 35 ледовых переправ

Всего в Поморье на данный момент открыто 26 транспортных ледовых переправ и девять пешеходныхВ пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что в Лешуконском округе через реку Пылема (Лешуконское-Койнас-Зубово-Латьюга) приостановлено действие транспортной переправы.