В Кузбассе полицейские вместе с сотрудниками банка предотвратили мошенничество на сумму более 1 млн рублей в отношении пожилой кемеровчанки

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу получили информацию от специалистов службы безопасности одного из банков, что в отношении их клиентки совершаются мошеннические действия.
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