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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Салавата» Дроздов после 3:2 с «Трактором»: «На провокационные плакаты болельщиков не обращаем внимания. Смотрим на лед, там плакатов нет» 

«Почти каждый матч такой, мы уже привыкли к этому. Гриша [Панин] в любом случае за себя постоит, так что они могут охотиться.

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