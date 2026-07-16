19 нижегородцев привлекли к ответственности за пьяную езду в прошлые выходные

95 административных правонарушений на дорогах зафиксировали в прошлые выходные в Нижнем Новгороде. О результатах оперативно-профилактического мероприятия «Ночь» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии