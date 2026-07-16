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Нижегородская правда

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19 нижегородцев привлекли к ответственности за пьяную езду в прошлые выходные

19 нижегородцев привлекли к ответственности за пьяную езду в прошлые выходные

95 административных правонарушений на дорогах зафиксировали в прошлые выходные в Нижнем Новгороде. О результатах оперативно-профилактического мероприятия «Ночь» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

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