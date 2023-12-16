Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Неизвестно Неизвестно
    лишать гражданства нельзя - он вернулся и осудить его можно только как гражданина - после отбытия наказания лишить гр...Лишать ли предате...
  • Василий Целовальников
    Компрометирует Шамана, наша 5 колонна! Когда мы отправим её в сторону Колымы или в Европу! Пусть там, "щёки" надувают!!!"Травля, концерт ...
  • Алексей Медведев
    У Лукашенко многому надо поучиться, в том числе и в системе управления."Валить на месте"...

Очищение полным ходом. Писатели Акунин и Быков* лишены доходов в России. Кормушка прикрыта

Очищение полным ходом. Писатели Акунин и Быков* лишены доходов в России. Кормушка прикрыта

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ  Сегодня, без сомнения, случилось важнейшее событие, которое поможет России в дальнейшем укреплении суверенитета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алексей
Пусть твари сдохнут в нищете и с голоду.
Ответить
7 час.
Valentina hohlova
ну в нищете они не умрут. наскребли на несколько поколений своим творчеством а главное продажей в России. а вот те кто их не один год пиарил прикрывал и позволял вести себя как подонки они все наверху с фигой в кармане и беду они нам будут приносить годами.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх