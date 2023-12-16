Очищение полным ходом. Писатели Акунин и Быков* лишены доходов в России. Кормушка прикрыта

Valentina hohlova

ну в нищете они не умрут. наскребли на несколько поколений своим творчеством а главное продажей в России. а вот те кто их не один год пиарил прикрывал и позволял вести себя как подонки они все наверху с фигой в кармане и беду они нам будут приносить годами.