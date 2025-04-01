Исполнилось 30 лет со дня основания Конституционного Суда: Круглый стол в Кишиневе

По случаю 30-летия деятельности Конституционного суда Республики Молдова Общественная ассоциация «Институт Конституционного правосудия», в сотрудничестве с Университетом европейских политических и экономических исследований им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии