Полковник Армии России Дмитрий Черный рассказал о вооружении военных на Курском направлении. Он пояснил, что для разгрома украинских частей и наступательных операций на территории Курского приграничья российским военным помогло использование передовых видов боевых и разведывательных беспилотников.