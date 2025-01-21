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Курские новости

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Полковник Черный рассказал о плюсах оптоволоконных дронов в Курской области

Полковник Черный рассказал о плюсах оптоволоконных дронов в Курской области

Полковник Армии России Дмитрий Черный рассказал о вооружении военных на Курском направлении. Он пояснил, что для разгрома украинских частей и наступательных операций на территории Курского приграничья российским военным помогло использование передовых видов боевых и разведывательных беспилотников.

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