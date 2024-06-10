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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Представлен Apple Intelligence — набор ИИ-функций, который перевернёт использование ...

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Представлен Apple Intelligence — набор ИИ-функций, который перевернёт использование iPhone, Mac и других устройствApple анонсировала Apple Intelligence (AI) — новый набор функций на базе искусственного интеллекта для iPhone, Mac и других устройств компании.

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