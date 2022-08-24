Полиция Якутии проводит работу по адаптации беженцев на территории республики

Сотрудники ОВМ ОМВД России по Алданскому району организовали экскурсию в Алданский историко-краеведческий музей для граждан, прибывших из Луганской и Донецкой народных республик.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- Российские военнослужащие в Таджикистане провели акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России
Свежие комментарии