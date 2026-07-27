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Сервис льгот по карте «Мир» запустят на «Госуслугах» с 1 августа

Сервис льгот по карте «Мир» запустят на «Госуслугах» с 1 августа

С 1 августа в трех пилотных регионах — Ростовской и Тюменской областях, а также Башкирии — на «Госуслугах» заработает единый сервис получения льгот по карте «Мир», сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

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