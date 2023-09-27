21 дрон ВСУ уничтожили российские войска на донецком направлении

Global Look Press/Keystone/Cover Images Военнослужащие российской группировки "Юг" на донецком направлении уничтожили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также авиацию и артиллерию противника.
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