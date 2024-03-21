«Идет по пути Зеленского»: В МИД РФ отреагировали на заявление Армении о войне с Азербайджаном

В МИД РФ отреагировали на слова премьер-министра Армении Николы Пашиняна о том, что если он не пойдет на компромисс с Азербайджаном по поводу 4-х сел в приграничной зоне, тогда в конце этой недели начнется новая война.
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