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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гарсия из «Спартака» попросил агентов найти ему другой клуб. Форварда не устраивает роль запасного (Metaratings)

Ливай Гарсия хочет покинуть « Спартак ».  Как сообщает Metaratings.ru, 28-летний нападающий попросил своих представителей найти варианты продолжения карьеры в другом клубе.

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