Исследование Mastercard: треть жителей Молдовы готовы перейти на расчеты исключительно цифровыми платежными картами

Безналичные расчеты остаются стойкой привычкой среди жителей Молдовы, а цифровая карта благодаря своему максимальному удобству и безопасности продолжает укреплять свои позиции в сегменте бесконтактных оплат.
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