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Аргументы и Факты

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Отчисленных студентов могут на пять лет лишить права поступать в тот же вуз

Отчисленных студентов могут на пять лет лишить права поступать в тот же вуз

Министерство образования и науки РФ подготовило проект приказа, из которого следует, что студенты, которые из-за дисциплинарного взыскания были отчислены из высшего учебного заведения, могут лишиться возможности поступать на обучение в то же учреждение в течение пяти лет.

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