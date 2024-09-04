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Джонсон призвал Запад разрешить Киеву «снести» Крымский мост ракетами ATACMS

Джонсон призвал Запад разрешить Киеву «снести» Крымский мост ракетами ATACMS

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Запад позволить Киеву использовать ракеты ATACMS для атаки на Крымский мост.

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