Джонсон призвал Запад разрешить Киеву «снести» Крымский мост ракетами ATACMS

В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Запад позволить Киеву использовать ракеты ATACMS для атаки на Крымский мост.
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