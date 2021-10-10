Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Трянина
    хорошее словечко нашел "убогие"...именно, убогиеПетр Толстой: Я т...
  • Россиянин
    Банкстеры найдут способ изъять наши деньги иным способом. На самом деле нужно сделать очень простую вещь: Коммерчески...ЦБ призвал банки ...
  • Людмила Байкова Байкова
    Опять Медведев вышел в свет. Готовиться стать президентом в 2024 году? Володины, навальные и другие миллионеры, милли...Статья Медведева ...

Талибы и США договорились о доставке гуманитарной помощи в Афганистан

Талибы и США договорились о доставке гуманитарной помощи в Афганистан

ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Представители сформированного движением "Талибан"* правительства договорились с американской делегацией на переговорах в Катаре о доставке гуманитарной помощи афганцам и содействии благотворительным организациям, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения по итогам двухдневных переговоров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх