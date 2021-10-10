Талибы и США договорились о доставке гуманитарной помощи в Афганистан

ДОХА, 11 окт - РИА Новости. Представители сформированного движением "Талибан"* правительства договорились с американской делегацией на переговорах в Катаре о доставке гуманитарной помощи афганцам и содействии благотворительным организациям, говорится в полученном РИА Новости заявлении движения по итогам двухдневных переговоров.
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