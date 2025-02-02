Анекдоты и шутки про врачей (своеобразный черноватый юмор)

Михаил Сартин В баре мужики подпили и беседуют на разные темы, один конкретно "тупит", мужик ты вообще работаешь где? - Где, где, - гинеколог я.

Михаил Сартин А когда я был студентом ходил анекдот - нет ума - идет в ПЕД. Нет стыда, - идет в МЕД. У кого - ни тех, - ни тех - поступает в политех.