Смешные анекдоты про врачей поднимут настроение кому угодно. *** Девочка: Мама, мальчик в садике сегодня предложил мне поиграть в доктора! Мама: Э-э-э.
Анекдоты и шутки про врачей (своеобразный черноватый юмор)
Комментарии
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Михаил Сартин
В баре мужики подпили и беседуют на разные темы, один конкретно "тупит", мужик ты вообще работаешь где? - Где, где, - гинеколог я.
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12 час.
Михаил Сартин
А когда я был студентом ходил анекдот - нет ума - идет в ПЕД. Нет стыда, - идет в МЕД. У кого - ни тех, - ни тех - поступает в политех.
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12 час.
А Кудасов
Это про каких врачей. Про современных наших должны они быть более чёрными.
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11 час.
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