РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    А каким образом и по каким трубам газ из Азербайджана будет поставляться гейропейским геям в Гей-Ро-пу? Неужели через...Фицо: Словакия и ...
  • Юрис Хартманис
    ГероиГвардии ефрейтор ...
  • Anatoliy Skorohodov
    Взяточников сажают и сажают, а они с маниакальной настойчивостью хапают и хапают. Идиотизм какой-то. Дебилы  плять, -...Замглавы подмоско...

Химэкспертиза подтвердила гибель четверых детей под Красноярском от инсектицидов

Химэкспертиза подтвердила гибель четверых детей под Красноярском от инсектицидов

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Судебно-химическая экспертиза Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердила, что смерть детей из поселка Красная Сопка в Красноярском крае наступила от отравления инсектицидами, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх