Химэкспертиза подтвердила гибель четверых детей под Красноярском от инсектицидов

t.me/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Судебно-химическая экспертиза Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердила, что смерть детей из поселка Красная Сопка в Красноярском крае наступила от отравления инсектицидами, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.