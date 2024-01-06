Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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ВВП разрешил выдавать паспорта зарубежным контрактникам и их семьям

ВВП разрешил выдавать паспорта зарубежным контрактникам и их семьям

АМАРАНТ "Идите к нам!" Вышел закон о гражданстве для иностранцев-контрактников. Вручение российского паспорта Приветствую вас, странники! Спешу порадовать одной новостью.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
При условии если это контрактный профессионал по современной военной специальности с продолжительностью контракта не менее 5 лет.
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8 час.
ГД
Галина Дубровская
👍👍👍👍👍👍
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1 час.

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