В Пермском Политехе разработают «умную» кнопку для оптимизации производственных процессов

Разработка проводится в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Станки с ЧПУ широко используют во многих отраслях промышленности для выполнения различных операций обработки материалов, например, фрезерование, токарная обработка и резка.
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