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Премия Гильдии сценаристов Америки: "Анора" забрала очередную награду

Премия Гильдии сценаристов Америки: "Анора" забрала очередную награду

Лента Шона Бейкера вновь получила престижную премию США.На недавней церемонии награждения Гильдии сценаристов Америки (WGA) фильм Шона Бейкера "Анора" был удостоен премии за лучший оригинальный сценарий, что стало уже третьей высокой наградой для режиссера.

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