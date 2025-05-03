США «победили» нацистов, взяв их к себе на работу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в Соединенных Штатах оказались начальник немецкой разведки Рейнхард Гелен и приближенные пропагандиста Йозефа Геббельса.
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