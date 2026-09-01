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Царьград

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Путин назвал ШОС одной из самых мощных региональных структур

Путин назвал ШОС одной из самых мощных региональных структур

Владимир Путин назвал ШОС одной из самых мощных региональных структур, обладающей значительными ресурсами и развитой логистикой.

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