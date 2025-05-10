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Александр Руденко: «Хотел бы поиграть за «Локомотив», добиться чего-то большего, а не в «Химках» вариться»

Александр Руденко: «Хотел бы поиграть за «Локомотив», добиться чего-то большего, а не в «Химках» вариться»

Сообщалось об интересе железнодорожников к вингеру «Химок». «Хочется добиться чего-то большего, а не в «Химках» вариться.

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