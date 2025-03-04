10 животных, которых мы считаем милыми, а они таят в себе немало сюрпризов

Что больше всего отвлекает вас от трудностей, накопившихся за день? Рискнем предположить, что вы не прочь посмотреть умилительные видео не только с котиками и песиками, но и капибарами, ленивцами и другими представителями фауны, смотреть на которых без улыбки просто невозможно.