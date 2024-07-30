«Новый Запорожец»: история о том, как не надо создавать автомобили

Как началась и как продолжалась непростая история Таврии, мы рассказали тут и тут. Эпилог к прологу (1982–1988 годы)Лишь в 1980‑м запорожский завод полностью перешел на выпуск ЗАЗ‑968М, который готовили с 1974 года.