Криптобиржа Binance залистила токен GPS от GoPlus Security

Криптобиржа Binance добавила GoPlus Security (GPS) в листинг через HODLer Airdrops. Вчера, 4 марта, крупнейшая криптобиржа Binance объявила о включении токена GoPlus Security (GPS) в листинг в рамках программы HODLer Airdrops.
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