В Алматы зафиксировали цены на овощи: где их можно купить

В Алматы с 1 сентября 2026 года овощи реализуют по фиксированным ценам. Мера действует в рамках стабилизации стоимости социально значимых продовольственных товаров, передает inAlmaty.
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