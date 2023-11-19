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Джеррард о Роналду: «Лучший в истории. Он по-прежнему многое может дать футболу. После его перехода о саудовской лиге заговорили, сюда приехали мастера»

Джеррард о Роналду: «Лучший в истории. Он по-прежнему многое может дать футболу. После его перехода о саудовской лиге заговорили, сюда приехали мастера»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» тренирует саудовский «Аль-Иттифак». Роналду с января играет за «Аль-Наср».

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