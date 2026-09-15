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Регион 29

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На Чумбарова-Лучинского в Архангельске установили три камеры «Безопасного города»

На Чумбарова-Лучинского в Архангельске установили три камеры «Безопасного города»

Камеры установили у пересечений проспекта Чумбарова-Лучинского с улицами Поморской и Иоанна Кронштадтского.

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