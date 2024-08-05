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В ЮАР по делу срочно: мирную инициативу Китая по Украине одобрили более ста стран

В ЮАР по делу срочно: мирную инициативу Китая по Украине одобрили более ста стран

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй посетил ЮАР, где обсудил украинский кризис. Этот челночный раунд посланника КНР стал уже четвертым.

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Комментарии
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Yuriy
Предложения Китая не совсем то, что Путин ставил в качестве задач СВО. Точнее, совсем не то. По сути предложения Китая - это, для России, вариант смягченный  &quot;похабного мира&quot;. И Путин, скорее всего, пойдет на него, чтобы сохранить нормальные отношения с Китаем. В результате Китай &quot;выиграет&quot; статус &quot;глобального миротворца&quot;, США и Европа как-то смогут &quot;сохранить лицо&quot;, а в &quot;прогаре&quot;, как всегда останется Россия. Это было и в первой мировой войне, и во второй мировой и, видимо, повторится в нынешней &quot;необъявленной&quot; третьей мировой, которую ведут Европа с США против России руками хохлов. Может уже хватит ??? Может у Путина найдется хоть капелька здравого смысла, чтобы остановить &quot;добрую традицию&quot; для России оставаться &quot;в жопе&quot; после каждого глобального конфликта.
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