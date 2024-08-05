В ЮАР по делу срочно: мирную инициативу Китая по Украине одобрили более ста стран

Y

Yuriy

Предложения Китая не совсем то, что Путин ставил в качестве задач СВО. Точнее, совсем не то. По сути предложения Китая - это, для России, вариант смягченный "похабного мира". И Путин, скорее всего, пойдет на него, чтобы сохранить нормальные отношения с Китаем. В результате Китай "выиграет" статус "глобального миротворца", США и Европа как-то смогут "сохранить лицо", а в "прогаре", как всегда останется Россия. Это было и в первой мировой войне, и во второй мировой и, видимо, повторится в нынешней "необъявленной" третьей мировой, которую ведут Европа с США против России руками хохлов. Может уже хватит ??? Может у Путина найдется хоть капелька здравого смысла, чтобы остановить "добрую традицию" для России оставаться "в жопе" после каждого глобального конфликта.