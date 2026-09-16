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Царьград

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Харьков - ключ к завершению СВО. Помните, как Путин сказал: "Что возьмём, то наше"

Харьков - ключ к завершению СВО. Помните, как Путин сказал: "Что возьмём, то наше"

Харьков может быть ключом к завершению СВО. Причём как в военном, так и в дипломатическом смысле. Военкоры тем временем вспоминают слова президента России Владимира Путина: "Что возьмём, то наше".

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