СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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Свежие комментарии

  • Светлана Кудрявцева
    Троечники! Учим русский язык!Выставка-конкурс ...
  • Eduard
    Это патриотизм,это настоящие россияне!Сообщество неравн...
  • Сергей Долгополов
    Давайте ещё к чему нибудь призовем ,пока эти не нормальные на самокатах убивают нас,ладно когда они сами калечатся,но...Самокатчики столк...

Жителей Свиблова пригласили на детский фестиваль искусств «Небо»

В столичном парке «Музеон» 31 мая и 1 июня пройдет Московский детский фестиваль искусств «Небо». Он объединит творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Воронежа, Красноярска, Тобольска и Калининграда.

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