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Царьград

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Два туриста из России погибли у берегов Кубы из-за сильных волн

Два туриста из России погибли у берегов Кубы из-за сильных волн

Два туриста из России погибли на пляже Варадеро у берегов Кубы после того, как их накрыло внезапно усилившимися волнами.

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