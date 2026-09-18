Зидан огласил заявку сборной Франции на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан определился с составом национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций, в рамках которых трехцветным предстоит сыграть против сборных Турции (25 сентября), Бельгии (28 сентября и 5 октября) и Италии (2 октября).
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