Зидан огласил заявку сборной Франции на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан определился с составом национальной команды на предстоящие матчи Лиги наций, в рамках которых трехцветным предстоит сыграть против сборных Турции (25 сентября), Бельгии (28 сентября и 5 октября) и Италии (2 октября).