Еще один министр придумал, как уничтожить Россию

Люси Иванова

Господи ! Когда же всех этих "шавок" глобалистов разгонят с ответственных должностей, чтобы они не мешали развитию страны? Расслабились все : моя хата с краю- ничего не знаю...А они почувствовали безнаказанность , вот и крутят-вертят как хотят, в ущерб стране, но сами ничем не рискуя.