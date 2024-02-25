28 января 82K прочитали Не устаем удивляться тому факту, что в высших эшелонах российской власти совершенно спокойно и вольготно чувствуют себя деятели, вскормленные на учебниках время Сороса, который, как сейчас выяснилось, финансировал и продолжает финансировать антиеврейские организации.
Еще один министр придумал, как уничтожить Россию
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Люси Иванова
Господи ! Когда же всех этих "шавок" глобалистов разгонят с ответственных должностей, чтобы они не мешали развитию страны? Расслабились все : моя хата с краю- ничего не знаю...А они почувствовали безнаказанность , вот и крутят-вертят как хотят, в ущерб стране, но сами ничем не рискуя.
Ответить
15 час.
Свежие комментарии