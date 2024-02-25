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Добрый Мир

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Еще один министр придумал, как уничтожить Россию

Еще один министр придумал, как уничтожить Россию

28 января 82K прочитали Не устаем удивляться тому факту, что в высших эшелонах российской власти совершенно спокойно и вольготно чувствуют себя деятели, вскормленные на учебниках время Сороса, который, как сейчас выяснилось, финансировал и продолжает финансировать антиеврейские организации.

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Комментарии
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Люси Иванова
Господи ! Когда же всех этих &quot;шавок&quot; глобалистов разгонят с ответственных должностей, чтобы они не мешали развитию страны? Расслабились все : моя хата с краю- ничего не знаю...А они почувствовали безнаказанность , вот и крутят-вертят как хотят, в ущерб стране, но сами ничем не рискуя.
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