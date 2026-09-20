Как проходят выборы в Госдуму за рубежом?

18–20 сентября в России – единый день голосования. Проходят выборы депутатов Государственной думы IX созыва (одновременно по партийным спискам и одномандатным округам), глав регионов, депутатов местных законодательных органов.
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