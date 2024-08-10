Сделаем простое оригинальным! РИС по-необычному

Во время поста альтернативой плову может стать рис с морковью и стручковой фасолью. Рис с обжаренными луком и морковью — сочетание классическое, а стручковая фасоль, богатая белком, придаст блюду новый сочный вкус.
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