Азербайджан продавливает свой вариант «мирного договора» с Арменией

Последние пункты мирного договора Армении и Азербайджана объявлены согласованными. В Ереване считают, что после подписания документа перед страной откроется перспектива мирного развития на долгие годы, и неважно, что ради этого не удалось соблюсти «идеальные формулировки».
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